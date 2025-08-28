Аршавин о словах Дзюбы про состав «Акрона»: «Рабочий эпизод из его жизни. Артем понимает, что его дни в футболе тают, хочет насладиться этими моментами. А радость приносят победы»
Андрей Аршавин отреагировал на слова Артема Дзюбы про состав «Акрона».
После поражения от ЦСКА (1:3) нападающий «Акрона» обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».
«У «Акрона» симпатичная команда, они даже в этом составе нормально играют. Я думаю, что Дзюба привык побеждать. Он всегда находился в сильных командах. Артем понимает, что его дни в футболе тают, поэтому хочет как можно больше насладиться этими моментами. А радость приносят победы.
То, что он сказал, – это в его стиле. Но я не думаю, что будет скандал. Это рабочий эпизод из жизни Артема Дзюбы», – сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
