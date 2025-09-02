Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
Команды сыграли вничью 1:1 в матче Мир РПЛ.
– Это был матч двух сильнейших команд лиги.
Для меня очевидно, что «Краснодар» и ЦСКА сейчас реальные претенденты на чемпионство. Матч это в очередной раз подтвердил. Равная игра. По качеству футбола эти команды точно превосходят остальных.
Мы увидели запредельную самоотдачу, борьбу на каждом участке поля, стыки, единоборства. И в то же время армейцы и южане проводили красивые комбинации.
И вот на такие матчи нужно обязательно приглашать квалифицированных арбитров. А работа бригады Шафеева – просто безобразие! Тут нужно и РФС, и РПЛ задуматься о том, чтобы рефери соответствовали уровню играющих команд.
– Что вас не устроило в судействе Шафеева?
– Главный судья с помощниками просто утратил контроль над происходящим! Они испортили матч лучших команд страны!
Постоянные непонятные свистки, паузы, желтые карточки... У меня сложилось такое ощущение, что Шафеев растерялся и не знал, что ему делать.
Чувствовалось, что он не уверен в своих решениях... Ну как можно было доводить дело до реальных стычек?!
Почему нельзя было поставить на противостояние лидеров авторитетного рефери, сильнейшего в лиге? – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.
