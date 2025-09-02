Радимов о судье матча ЦСКА – «Краснодар»: «Мажич должен извиниться перед всеми на федеральном канале: я виноват, что поставил этого арбитра, простите, что испортил праздник»

Владислав Радимов призвал Милорада Мажича извинится за судейство Рафаэля Шафеева.

Арбитр обслуживал центральный матч 7-го тура Мир РПЛ между лидерами чемпионата России ЦСКА и «Краснодаром » (1:1).

«Удалять или не удалять Кордобу – здесь каждый останется при своем мнении. Но, в принципе, он ничего не сделал. Да, ударил мячом по сопернику, но мяч-то был в игре. Дальше, продлевая вектор своей ноги, попал по руке Мойзесу…

Вся страна ждала этот матч лидеров, а что в итоге получила? Сомнительную работу арбитра, которому только трех наручных часов не хватало, как у Целовальникова в прошлом туре…

Мы после матча стояли с Кисляком и Агкацевым, я их спросил обоих, вот если бы не судейство, вы же на второй тайм выходили, вы хотели в футбол поиграть, переиграть же друг друга… Они прямо с чувством расстройства оба сказали, да, к сожалению, это так произошло. Наверное, Кисляк был чуть больше разочарован, все же, его команда играла в большинстве, но ты поди вскрой такую оборону.

Но лично мне сейчас очень обидно, что вместо обсуждения красивого футбола, голов, мы опять говорим о судействе. Семь туров прошло — и в каждом туре что-то происходит, сколько уже судьи наворотили! Объясните мне те, кто руководит лигой, вам самим это интересно?

А мы так и будем топтаться на месте из-за этого. Люди вернулись на трибуны, хотели посмотреть красивый матч. А что в итоге? Я реально просто расстроился, я так ждал второй тайм классного футбола. Мне вообще было все равно, кто выиграет – «Краснодар» или ЦСКА.

Мне кажется, что после этого матча Мажич должен прийти и извиниться перед всеми на федеральный канал, сказать, ребят, я виноват, что поставил этого судью на этот матч. Простите, пожалуйста, что я вам испортил праздник. Все могут ошибаться, но важно уметь признавать свои ошибки», – сказал бывший полузащитник ЦСКА Радимов.

