Радимов о судействе Шафеева в матче ЦСКА – «Краснодар»: «Фол на Кордобе в 1-м тайме, отмененный гол Кисляка – он взорвал это все. Чтобы такие матчи судить, надо в более простых показывать себя»

Владислав Радимов раскритиковал судью матча ЦСКА – «Краснодар» Рафаэля Шафеева.

В 7-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Краснодар » сыграли вничью (1:1).

«Начнем с того, что на этом матче был очень хороший антураж. Первый тайм, мне кажется, чуть больше доминировал «Краснодар» – по игре с мячом, по подходам к воротам, а у ЦСКА была классика быстрых атак. Даже при том, что команды друг друга знали, и знали сильные и слабые стороны, игра смотрелась, особенно вторая половина первого тайма, где пошли быстрые атаки туда и сюда, потом забитые голы, когда отличились лидеры своих команд Кисляк и Кордоба .

Что касается работы арбитра, мне кажется, чтобы такие матчи судить, надо в более простых матчах показывать себя. Я не следил за этим судьей, но в этом матче он точно не справился. И это началось после того, как начались жесткие стыки в первом тайме, он не смог их разрулить. Это нарушение, которое проглядели на Кордобе в первом тайме, и отмененный гол Кисляка. Он вообще взорвал это все. Когда проходит 20 секунд, и гол отменяют из-за нарушения на другой половине поля – я с этим как футболист не согласен», – сказал бывший игрок ЦСКА.

Скандальное удаление Кордобы – согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ