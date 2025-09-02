Брейдо про обращение ЦСКА в ЭСК: «Облякова схватили за горло без карточки, Алвесу наступили на ахилл также без вмешательства. А игра Са рукой – ключевой эпизод, повлиявший на исход»

ЦСКА попросил ЭСК изучить эпизод с попаданием мяча в руку игроку «Краснодара».

«Разумеется, мы обратились в ЭСК. Мы указали в письме наше общее недовольство оценкой многих эпизодов во время матча.

Это и как Ваню Облякова схватили за горло без какой-либо карточки, и как Алвесу наступили на ахилл на 82-й минуте также без какого-либо вмешательства, хотя соперник уже имел желтую к тому моменту.

Однако, не желая расфокусироваться из-за большого количества спорных эпизодов, мы попросили уважаемую комиссию рассмотреть и дать разъяснения действиям арбитров именно в эпизоде с игрой Виктором Са рукой в своей штрафной на 92-й минуте матча. Этот неназначенный пенальти стал ключевым эпизодом, повлиявшим на исход встречи», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Игру армейцев с «Краснодаром» (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ обслуживала бригада судей под руководством Рафаэля Шафеева.