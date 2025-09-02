Газзаев об удалении Кордобы: «Желтая как минимум – недостойное поведение! Матч ЦСКА и «Краснодара» простой болельщик отсудил бы лучше, чем Шафеев с помощниками»

Валерий Газзаев прокомментировал удаление Джона Кордобы.

Нападающий «Краснодара » получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

– Заслуживал ли Джон Кордоба прямой красной карточки?

– Сложно сказать, как его поведение будут квалифицировать наши судейские органы. Это как минимум желтая. Недостойное поведение!

Тут нужно смотреть глобально. В целом судейство было очень низкого уровня. Арбитр не давал играть, бороться.

Шафеев раздавал карточки направо и налево, в том числе и тренерам. Бардак какой-то! Жаль, что рефери сломал матч равных по силе команд.

На стадион пришло 30 тысяч зрителей, а тут такое... Мне кажется, простой болельщик лучше бы отсудил этот матч, чем Шафеев с помощниками, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев .

Скандальное удаление Кордобы – согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ