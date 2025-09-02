  • Спортс
  Федотов о судье матча «Спартак» – «Сочи»: «Зачем Абросимов в РПЛ, чтобы за него все решал ВАР? Это уже не арбитр, а манекен, пассажир, такие не нужны нашему футболу, они ему вредят»
Федотов о судье матча «Спартак» – «Сочи»: «Зачем Абросимов в РПЛ, чтобы за него все решал ВАР? Это уже не арбитр, а манекен, пассажир, такие не нужны нашему футболу, они ему вредят»

Игорь Федотов сравнил судью матча «Спартака» и «Сочи» с манекеном.

Арбитр Иван Абросимов обслуживал матч 7-го тура Мир РПЛ, в котором «Спартак» обыграл «Сочи» (2:1) благодаря двум голам с пенальти.

«Все всегда ждут эти игры, скандальное у них прошлое. В этот раз тихо тоже не получилось. Давайте по порядку: на четвертой минуте Абросимов не показал Литвинову желтую карточку за срыв перспективной атаки. Да, начало игры, но надо было это сделать – так бы Абросимов сразу обозначил допуск: что можно делать, а что нет.

На 15-й минуте Абросимов верно и самостоятельно назначает пенальти в ворота «Сочи» за фол по неосторожности на Барко. Очевиднейший момент, он обязан был его увидеть – и увидел. В отличие от того, что случилось дальше.

И тут мы переходим к красной карточке, которую судья показал Умярову. Я не понимаю, как он ее выдумал. Может, устал, может, еще что-то, однако Абросимов буквально был перед моментом и обязан был видеть, что Умяров прилетел в соперника после игры в мяч, не хотел нанести травму и согнул ноги. Тут нет ничего для красной карточки. ВАР ошибку исправил, однако это очевидный момент.

Дальше было еще хуже: на 94-й минуте Абросимов самостоятельно не назначил пенальти за фол на Заболотном. И опять же – он видел момент! И видел, что Заболотного заваливали сзади, даже нависнув на нем. Это очевидный момент.

Абросимову, видимо, не хватило смелости. Он уже облажался с Умяровым – и просто бросил все, дескать, все равно позовут. В итоге произошло худшее для судьи – две ошибки против «Спартака». Когда у судьи случаются ошибки в каждую сторону – вопросов меньше, а тут два ключевых решения против одной команды. Это очень опасно для арбитров, когда ты так ошибаешься против одной команды. Тем более – оба раза ошибки были допущены судьей, который находился в открытой позиции.

Если бы не эти два момента, Абросимову просто указали бы на пропуск карточки Литвинову. А теперь на месте руководства ему надо сказать, что он просто ничего не видит. Зачем он нужен в РПЛ? Чтобы за него все решал ВАР? Это тогда уже не арбитр, а манекен. Просто пассажир, такие судьи не нужны нашему футболу. Они ему вредят.

Если ты так будешь поступать, не судить, а ждать подсказок – ты закончишь, потому что это не уровень РПЛ. А внизу, в Первой лиге, есть ребята куда талантливее, которые без ВАР разбираются в сложных эпизодах. Как личность в футболе в плане принятия решений он для меня абсолютно неинтересен», – сказал бывший судья Федотов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
