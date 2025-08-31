  • Спортс
  • Умяров об отмене удаления с «Сочи»: «Очень удивился красной, такое иногда даже не считается фолом. Я по максимуму убирал ноги, пытался сыграть осторожнее»
84

Умяров об отмене удаления с «Сочи»: «Очень удивился красной, такое иногда даже не считается фолом. Я по максимуму убирал ноги, пытался сыграть осторожнее»

Наиль Умяров высказался об отмене своей красной карточки в матче с «Сочи».

«Спартак» обыграл сочинцев (2:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

На 76-й минуте полузащитник красно-белых Умяров в подкате сыграл в мяч возле чужой штрафной, а затем попал шипами в ногу Игнасио Сааведры. 

Главный арбитр встречи Иван Абросимов показал футболисту москвичей прямую красную карточку, но по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода, после чего изменил свое решение и наказал Умярова желтой карточкой за опасную игру.

«Очень удивился красной карточке. Сколько моментов не смотришь в европейском и российском футболе, такое иногда даже не считается фолом.

Понятное дело, что я по максимуму убирал ноги после контакта с мячом. Судьи говорят, что контакт с мячом был первым. Я чисто физически не мог убрать свои ноги. Я как можно осторожнее пытался сыграть с соперником.

Думаю, как минимум должна быть желтая карточка», – сказал полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
