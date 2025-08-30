«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
«Сочи» подсчитал количество пенальти в их ворота в сезоне Мир РПЛ.
Команда Роберта Морено уступила на выезде «Спартаку» в 7-м туре чемпионата России (1:2). Оба гола красно-белые забили с пенальти, дубль на счету Эсекиэля Барко.
«5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?» – написала пресс-служба «Сочи».
Сочинцы идут на последнем месте в турнирной таблице с одним набранным очком.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Сочи»
