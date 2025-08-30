Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
Встреча 7-го тура Мир РПЛ завершилась победой красно-белых (2:1).
На 76-й минуте полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в подкате попал шипами в ногу Игнасио Сааведры. Главный арбитр встречи Иван Абросимов показал футболисту москвичей прямую красную карточку, но после ВАР изменил свое решение и наказал Умярова желтой карточкой за опасную игру.
На 94-й минуте защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака» Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга. Абросимов после ВАР принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых. Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко.
«Хорошо, что ВАР спас судейскую бригаду от скандала. Мы видим, что нет прыжка и прямой ноги. Умяров играет в мяч, потому дальше идет нормальное движение: он сгибает ногу, которой попадает в соперника. Все детали можно рассмотреть по монитору.
Конечно, это ошибка. Арбитр РПЛ должен сам принимать решение без потери времени у монитора.
По поводу назначения одиннадцатиметрового: мы видим, что есть очевидная длительная задержка. Заболотный выигрывает позицию, и мяч летит в сторону этих футболистов.
У ВАР были все основания позвать к монитору, и Абросимов принял правильное решение», – сказал экс-арбитр ФИФА.