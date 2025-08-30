  • Спортс
  Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
24

Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»

Алексей Николаев оценил судейские решения в игре «Спартак» – «Сочи».

Встреча 7-го тура Мир РПЛ завершилась победой красно-белых (2:1). 

На 76-й минуте полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в подкате попал шипами в ногу Игнасио Сааведры. Главный арбитр встречи Иван Абросимов показал футболисту москвичей прямую красную карточку, но после ВАР изменил свое решение и наказал Умярова желтой карточкой за опасную игру.

На 94-й минуте защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака» Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга. Абросимов после ВАР принял решение назначить 11-метровый в пользу красно-белых. Удар с точки реализовал Эсекиэль Барко.

«Хорошо, что ВАР спас судейскую бригаду от скандала. Мы видим, что нет прыжка и прямой ноги. Умяров играет в мяч, потому дальше идет нормальное движение: он сгибает ногу, которой попадает в соперника. Все детали можно рассмотреть по монитору.

Конечно, это ошибка. Арбитр РПЛ должен сам принимать решение без потери времени у монитора.

По поводу назначения одиннадцатиметрового: мы видим, что есть очевидная длительная задержка. Заболотный выигрывает позицию, и мяч летит в сторону этих футболистов.

У ВАР были все основания позвать к монитору, и Абросимов принял правильное решение», – сказал экс-арбитр ФИФА. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
