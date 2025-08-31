  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков про «Спартак» – «Сочи»: «Стопроцентные пенальти. В 1-м моменте удар сзади по ногам, во 2-м – борцовский прием. Красно-белые разочаровали, с игры ничего вразумительного не было»
8

Колосков про «Спартак» – «Сочи»: «Стопроцентные пенальти. В 1-м моменте удар сзади по ногам, во 2-м – борцовский прием. Красно-белые разочаровали, с игры ничего вразумительного не было»

Вячеслав Колосков согласен с пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи».

Красно-белые обыграли сочинцев (2:1) в 7-м туре Мир РПЛ. Оба гола команды забил с пенальти Эсекиэль Барко.

Второй одиннадцатиметровый был назначен арбитром Иваном Абросимовым после просмотра ВАР. На 94-й минуте защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака» Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга. 

«Я обычно не вмешиваюсь в судейские дела, когда они тем более спорные. Но в данном случае два стопроцентных пенальти. В первом моменте удар сзади по ногам, во втором – борцовский прием. Бросок через бедро называется в борьбе. Поэтому тут спорить нечего, пенальти стопроцентные.

Очень унылая была игра у «Спартака», откровенно говоря, она меня разочаровала. При таких футболистах, казалось бы, которые в разное время показывали хороший футбол, примитив какой-то. Каждая вторая передача чужому, ни одной хорошей комбинации, как-то все на полускоростях.

Манфред Угальде вообще потерялся, Эсекиэль Барко раньше носился как угорелый, сейчас двигается, но не с таким энтузиазмом. Первый тайм был Наиля Умярова, все четко и разумно: вовремя передачи средние и длинные, подстраховка. Все остальное на его фоне блекло.

Забили с пенальти, с игры ничего вразумительного не было, поэтому «Спартак» вчера меня разочаровал», – сказал почетный президент РФС.

Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?12503 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoСочи
logoсудьи
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoЭсекиэль Барко
logoНаиль Умяров
logoРуслан Литвинов
logoАнтон Заболотный
logoВячеслав Колосков
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Валерий Кечинов: «Спартак» не может обыграть на классе даже аутсайдеров. Повезло, что Заболотный подставился, а защитник сфолил»
16вчера, 09:34
Мостовой про фол Литвинова на Заболотном на 94-й минуте: «Это ужас! Раньше защитники так игры специально сдавали. Ясно, что он этого не делал, просто неумение»
13вчера, 07:55
Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»
86вчера, 04:58
Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
2830 августа, 19:33
Главные новости
Жаркая ничья ЦСКА и «Краснодара», Кордоба грозится уйти из РПЛ после красной, «Ливерпуль» обыграл «Арсенал», победа Пиастри, «Барса» потеряла очки, Рудковская против Тутберидзе и другие новости
3 минуты назад
Маскерано о потасовке после матча «Интер Майами» и «Сиэтла»: «Когда есть реакция, это означает, что была провокация. Никому не нравится подобное поведение»
218 минут назад
Кордобу удалили за «агрессивное поведение и удар сопернику ногой в руку». Такая запись внесена в протокол матча ЦСКА – «Краснодар» («СЭ»)
1652 минуты назад
Кин про «Арсенал»: «Футболисты выглядят немного как роботы в атаке. Сделайте что-то спонтанно. Сложно забить «Ливерпулю», полагаясь только на стандарты»
2сегодня, 03:07
Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла» на фоне 0:3 в финале Кубка лиг. Между игроками «Интер Майами» и «Саундерс» возникла стычка после матча
40сегодня, 02:42Фото
«Интер Майами» 1 раз пробил в створ в финале против «Сиэтла» – это сделал Месси. «Саундерс» нанесли 6 ударов в створ при 38% владения
9сегодня, 02:30
«Интер Майами» Месси проиграл «Сиэтлу» (0:3) в финале Кубка Лиг
46сегодня, 02:09
«Серик Беледиеспор» Юрана проиграл 2 матча подряд с общим счетом 2:9. Команда идет 16-й в первой лиге Турции
12сегодня, 01:30
Фомин о 9-м месте «Динамо»: «Хотел бы извиниться за отрезок – огорчены результатами и игрой. Мы все вместе должны выбраться из этой ситуации»
10сегодня, 00:42
Исак переходит в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов – клубы договорились. Это рекордный для трансфер для Англии
81сегодня, 00:30
Ко всем новостям
Последние новости
Эми Мартинес хочет перейти в «МЮ» – вратарь сообщил «Вилле» об этом. Клуб и голкипер согласовали контракт
338 минут назад
Радимов про РПЛ: «Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Неужели нельзя это исправить?»
5сегодня, 02:54
Киву о поражении от «Удинезе»: «Интеру» нужно стараться играть красиво, но быть готовым действительно некрасиво. Не смогли подобрать правильную тактику для создания моментов»
1сегодня, 01:55
Актюркоглу завершает переход в «Фенербахче» из «Бенфики». Игравший за «Галатасарай» вингер заявил, что «присоединился к самому большому и уважаемому клубу Турции»
2сегодня, 01:45
«Астон Вилла» может подписать Санчо. Клуб изучает возможность перехода вингера «МЮ»
1сегодня, 01:15
Биджиев про 1:0 с «Динамо» Карпина: «У них большой процент владения мячом со всеми – интересно, как будет после нашего матча. Ребята молодцы, понравилось качество игры»
сегодня, 00:54
Дуглас Соарес: «Шафеев ошибся, Кордоба не коснулся Мойзеса. И я не понял, за что он мне желтую дал. Но в целом судья провел хорошую игру»
18вчера, 22:05
«Барса» выиграла один из пяти последних выездных матчей с «Райо»
10вчера, 21:49
«Челси» возвращает Гиу из аренды в «Сандерленде», куда отдал его в начале августа
13вчера, 21:41
«Ман Сити» и «Фенербахче» договорились о трансфере Эдерсона (Ягыз Сабунджуоглу)
8вчера, 21:32