Колосков про «Спартак» – «Сочи»: «Стопроцентные пенальти. В 1-м моменте удар сзади по ногам, во 2-м – борцовский прием. Красно-белые разочаровали, с игры ничего вразумительного не было»

Вячеслав Колосков согласен с пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи».

Красно-белые обыграли сочинцев (2:1) в 7-м туре Мир РПЛ . Оба гола команды забил с пенальти Эсекиэль Барко.

Второй одиннадцатиметровый был назначен арбитром Иваном Абросимовым после просмотра ВАР. На 94-й минуте защитник сочинцев Вячеслав Литвинов придерживал руками и повалил на газон нападающего «Спартака » Антона Заболотного, пытаясь помешать ему добраться до мяча после навеса с фланга.

«Я обычно не вмешиваюсь в судейские дела, когда они тем более спорные. Но в данном случае два стопроцентных пенальти. В первом моменте удар сзади по ногам, во втором – борцовский прием. Бросок через бедро называется в борьбе. Поэтому тут спорить нечего, пенальти стопроцентные.

Очень унылая была игра у «Спартака», откровенно говоря, она меня разочаровала. При таких футболистах, казалось бы, которые в разное время показывали хороший футбол, примитив какой-то. Каждая вторая передача чужому, ни одной хорошей комбинации, как-то все на полускоростях.

Манфред Угальде вообще потерялся, Эсекиэль Барко раньше носился как угорелый, сейчас двигается, но не с таким энтузиазмом. Первый тайм был Наиля Умярова , все четко и разумно: вовремя передачи средние и длинные, подстраховка. Все остальное на его фоне блекло.

Забили с пенальти, с игры ничего вразумительного не было, поэтому «Спартак» вчера меня разочаровал», – сказал почетный президент РФС.

Мостовой о пенальти в ворота «Сочи» на 94-й минуте: «Пока защитники такое делают, «Спартак», «Зенит», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА будут наверху. Как так можно?! Вы взрослые люди»