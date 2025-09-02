  • Спортс
  • Литвинов о 2:1 с «Сочи»: «Против «Спартака» все выдают лучшую игру в жизни. В конце сезона будем смотреть на количество очков, содержание никто не вспомнит»
Литвинов о 2:1 с «Сочи»: «Против «Спартака» все выдают лучшую игру в жизни. В конце сезона будем смотреть на количество очков, содержание никто не вспомнит»

Руслан Литвинов рассказал об особой мотивации соперников на «Спартак».

В 7-м туре Мир РПЛ красно-белые на своем поле победили «Сочи» (2:1), забив на 97-й минуте. 

«Чемпионство «Спартака» в этом сезоне, конечно, возможно. И в прошлом году, когда было 11 очков до первого места, – у нас был хороший отрезок до Нового года, позже были провальные игры, много очков потеряли.

Наш матч с «Сочи» – один из примеров, когда качество футбола оставляет желать лучшего, но самое главное – три очка. Мы играли против последней команды чемпионата? Какая разница? Зачастую так и бывает – против «Спартака» все выдают лучшую игру в жизни. Для нас тяжелее играть с такими командами. В конце сезона, когда будем смотреть на количество очков, никто не вспомнит содержание игры. Самое главное – забрать очки.

«Спартак» – принципиальный соперник для каждого. Когда я был маленький, мы приезжали из Воронежа играть на турнир против «Спартака», и у меня не было интереса выходить на игры с другими соперниками. Я ждал именно эту игру. Мой папа – болельщик красно-белых: если бы ему дали возможность сыграть против нас, думаю, он смотрелся бы точно не хуже нас на поле (Улыбается)», – сказал защитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
