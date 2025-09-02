Карпин не жалеет, что возглавил «Динамо»: «Я продолжаю работать. Бывает, что игроки не слышат – это может быть везде, хоть в «МЮ». Сколько ждать? Не знаю»

Валерий Карпин не жалеет, что возглавил «Динамо».

Команда при Карпине выиграла 3 из 10 матчей. В Мир РПЛ команда набрала 8 очков и занимает 10-е место. После поражения от махачкалинского «Динамо» тренер в ответ на вопрос о возможном уходе из московского «Динамо» заявил : «А чего нет? Первый раз, что ли?»

– Среди экспертов есть недовольство, что в паузу вы могли бы поработать с игроками «Динамо», а сейчас будете заняты в сборной.

– А вы знаете как устроена работа на паузу в сборной? Команде дают по 4-5 выходных.

Те, кто уезжают в сборные, это как правило игроки основного состава. Сколько из футболистов, которые сейчас на базе «Динамо», сыграют со «Спартаком» в ближайшем туре? Меньше половины. Что отрабатывать?

– Хоть раз вы пожалели, что возглавили «Динамо»?

– Точно не пожалел.

– Ваши слова шокировали.

– Чем?

– Это необычно.

– Для меня обычно. Любой тренер, который подписал контракт, готов к увольнению.

– Ваши слова не с горяча?

– Нет.

– У вас был разговор с руководством «Динамо»?

– Был. Я продолжаю работать.

– Вы сказали, что футболисты вас не слышат. Вы такое говорили в «Ростове». Но футболисты в «Динамо» уровнем выше. Как может быть такое, что вас за месяц не научились понимать?

– Бывают такие игры, что слышат. Бывает, что нет. Это может быть хоть в любой команде. Хоть в «Манчестер Юнайтед».

Не значит, что игроки «Динамо» меня не слышат. Все шесть туров, до Махачкалы , слышали. Что-то произошло. Были другие игры, с другими нюансами. Можно проиграть игру из-за того, что не услышали. Сколько ждать? Не знаю, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России Карпин.