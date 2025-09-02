Дмитрий Селюк: «Карпин – бизнесмен, а не тренер. Не успел возглавить «Динамо», а уже пришли Осипенко, Сергеев, Глебов, Миранчук. Набрали россиян, и сразу уровень упал – это к вопросу о лимите»
Дмитрий Селюк считает, что уровень состава «Динамо» при Валерии Карпине упал.
«Когда его подписывали в «Динамо», я говорил, что это большой селекционный провал. Карпин не тренер, а агент, занимающийся тренерской деятельностью. Он бизнесмен.
Мы видим это все вокруг «Динамо». Не успел возглавить клуб, а уже пришли Осипенко, Сергеев, Глебов, Миранчук, который за год в Швейцарии два гола забил. Они набрали большое количество россиян, и сразу уровень команды значительно упал. Это к слову о лимите на легионеров», – отметил футбольный агент.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
