22

Селюк про Карпина: «Разочарование десятилетия для фанатов «Динамо». При Личке боролись за титул, а сейчас... Это следующая отставка в РПЛ, и Карпин может забыть о клубах из топ-6»

Дмитрий Селюк уверен, что Валерия Карпина в топ-клуб больше не позовут.

«Думаю, Карпин – следующая отставка в РПЛ. Ближайший матч против «Спартака». Его бывший клуб может прибить. Получится символично.

Я уже много раз говорил, что тренер сборной не может совмещать. Это же конфликт интересов. Но он сейчас может игроков «Спартака» так загрузить, что потом они еле-еле будут ходить в игре с «Динамо».

Для болельщиков бело-голубых Карпин – разочарование десятилетия. При Личке клуб боролся за чемпионство, а сейчас... Личку будут вспоминать добрым словом, а Карпина – с отрицательной точки зрения. Думаю, после «Динамо» Карпин может забыть о клубах из топ-6 РПЛ.

Представьте картину, что тренера сборной России выгоняют из «Динамо» как никчемного. Ну, пока не выгоняют, но уже многие считают его таким. Но сборную же всегда возглавляет один из лучших специалистов страны. Получается, пиар-кампания, что сейчас придет тренер сборной, все выиграет с «Динамо», оказалась ложью. Безусловно, болельщиков «Динамо» Карпин и его окружение запутало», – сказал футбольный агент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
