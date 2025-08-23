Джанни Инфантино: «Чем больше Трамп и Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире. Чем больше обсуждений, тем выше шансы на хорошее соглашение»
Глава ФИФА считает, что встречи президентов США и России полезны для мира.
«Я верю в то, что чем больше президент Трамп и президент Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире.
Разумеется, президент Трамп привержен [миру], обсуждения [возможности урегулирования ситуации на Украине] продолжаются.
И чем больше имеет место обсуждений, тем выше шансы на то, что они придут к хорошему соглашению. А за этим следит весь мир, весь мир на это надеется и молится за это», – сказал Джанни Инфантино в интервью ТАСС и добавил на русском языке: «Спасибо!»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
