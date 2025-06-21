Карпин о том, что Россия не выигрывала ЧМ и ЧЕ: «Дух победителя есть, не в этом проблема. Много факторов, то же мастерство. Есть команды сильнее нас, но это надо компенсировать другими вещами»

Валерий Карпин высказался о том, что сборная России не побеждала на ЧМ и ЧЕ.

«Я как раз не вижу фактора, что нет духа победителя. Наоборот, дух победителя есть, не в этом проблема. Много факторов, то же мастерство.

Надо признавать, что есть команды, которые сильнее нас по мастерству, но это надо компенсировать другими вещами. Да, есть команды сильнее, но они проигрывают командам, которые на бумаге, если говорить про мастерство, слабее.

Потому что есть команды менее мастеровитые, которые берут чем-то другим: дисциплиной, тактической выучкой, желанием, самоотдачей. Надо компенсировать другими вещами.

На вопрос, когда мы что-то выиграем, не ответит ни один человек в мире», – сказал главный тренер сборной России и «Динамо».

С весны 2022 года сборная России отстранена от официальных матчей в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Национальная команда во главе с Карпиным проводит только товарищеские встречи.