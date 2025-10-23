Генсек РФС: «Если к лимиту ничего не прилагается, у протекционизма будет обратная сторона – условия, при которых игроки не хотят прогрессировать. Зачем, если платят за паспорт?»

Максим Митрофанов считает, что лимит на легионеров может плохо влиять на игроков.

«Лимит – это механизм правового регулирования, создающий определенные условия при подготовке к каким-то соревнованиям. Вы с помощью него искусственно увеличиваете количество отечественных игроков в основных составах клубов, расширяя тем самым выборку для главного тренера национальной сборной.

Хорошо это? Если лимит – единственная мера, ничего к нему не прилагается, такой протекционизм будет иметь обратную сторону.

[Формируются] условия, при которых игроки не хотят прогрессировать. Зачем, если платят за паспорт? Даже когда игрок сидит на скамейке, потому что на замену выходить тоже должны россияне.

В нашей футбольной истории есть целые поколения очень талантливых игроков, которые стали жертвами жесткого лимита», – отметил генеральный секретарь РФС .