Экс-арбитр Захаров о судье-тезке, ударившем пешехода: «Буду за него переживать. Может, виноват не только он, бывают ведь те, кто по сторонам не смотрит, инстинкта самосохранения нет»

Экс-рефери Игорь Захаров прокомментировал конфликт в Казани с участием его тезки.

Ранее стало известно , что судья PARI Первой лиги и FONBET Кубка России Игорь Захаров, управляя BMW X6, не уступил дорогу пешеходу на переходе, а потом несколько раз ударил его, после чего скрылся с места происшествия.

«Я обескуражен. Мне неприятно, что звучит полное сочетание моего имени и фамилии. Меня это точно не радует.

К счастью, это не я, у меня стаж 35 лет, и езжу я аккуратно. А для него это может быть серьезным моментом. Если ГАИ напишет в РФС , тогда они будут просто обязаны на это отреагировать. А ведь у него точно достойные учителя в Казани, например Радик Ахмадуллин.

Честно, думаю, они договорятся – и Захаров продолжит судить. Я еще удивлялся его назначению резервным судьей на Кубок России .

Я даже буду за него переживать, может быть, он вспылил и был виноват не только он. Бывают ведь такие пешеходы, которые вообще на дорогу и по сторонам не смотрят, ходят как угодно – молодые и пожилые. Инстинкта самосохранения нет вообще.

Думаю, РФС все-таки в этом разбираться не будет, его пожурят, заплатит определенные штрафы, и на этом дело закончится», – сказал 59-летний экс-рефери.

Cудья Захаров избил пешехода в Казани. Что известно