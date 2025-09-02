  • Спортс
  • Хавбек «Мальорки» Родригес раскритиковал тренера Аррасате после игры с «Реалом» из-за выхода купленного у «Барсы» Виржили вместо ветеранов: «В наши дни меритократия и уважение отсутствуют»
10

Один из капитанов «Мальорки» Дани Родригес раскритиковал тренера Хагобу Аррасате.

37-летний полузащитник не попал в стартовый состав на матч 3-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2) и не вышел на замену. Дани сыграл 66 минут в этом сезоне. Он был расстроен тем, что в конце матча на замену вышел купленный у «Барселоны» 19-летний вингер Жан Виржили.

«Я еду на выездной матч с надеждой, что мои дети увидят, как их отец играет на «Сантьяго Бернабеу». Важный урок и совет для них – никогда ничего ни от кого не ожидайте, особенно в наши дни, когда меритократия, культура и уважение к работе отсутствуют.

Не делайте ничего, ожидая чего-то взамен, делайте это ради себя и своей страсти. Уважение и любовь людей завоевываются на поле. Жертву ради мечты, даже если на вашем пути будут попадаться камни, всегда верьте в себя.

Достижения зарабатываются, а не дарятся. И когда ты что-то завоевываешь, это вдвойне приятнее. Я люблю вас, семья! Вы лучшие!» – написал испанец после игры в инстаграме и опубликовал фото и видео жены и детей на стадионе «Мадрида».

Позже Родригес выступил с новым заявлением.

«Я обязан прояснить произошедшее, чтобы не было неправильного толкования, особенно из-за того, что моя семья переживает непростые времена.

Мой гнев не имел ничего общего с тем, что мои дети не смогли увидеть, как я играю, и я не думаю, что имею на это больше прав, чем кто-либо другой. Я не против не играть – я привык к этому за всю мою карьеру. Я понимаю и глубоко уважаю то, что решение о том, кто играет, принимают исключительно тренер. Это его ответственность, и я всегда следую тому, что решено.

Чего я не могу принять, так это неуважения к приверженности и преданности делу. Мне больно, что только что прибывший игрок, проведя всего одну тренировку, получает возможность сыграть вместо партнеров по команде, с которыми мы годами самоотверженно защищали цвета этого клуба, всегда ставя клуб превыше всего.

«Я надеюсь, что Жан добьется успеха здесь, и мы все вместе сможем ему помочь. Но то, что что-то подобное происходит, посылает ужасное сообщение в раздевалку: работа, самоотдача и преданность не важны. Вот что меня разозлило.

Из-за всех этих лет и огромной любви, которую я питаю к этому клубу и его людям, иногда я неправильно справляюсь с разочарованием. Я знаю, что не должен был делать это публично, но в тот момент страсть была сильнее разума. Я не мог справиться с этим разочарованием и отреагировал таким образом. Это была высокая, интуитивная мысль, рожденная любовью к этим цветам.

Возможно, моя реакция была неправильной, но она проистекала из страсти и разочарования от того, что я не получил никаких объяснений или сообщений по этому поводу. Других намерений у меня не было.

Давайте проясним: это клуб всей моей жизни. Я всегда отдавал и буду отдавать все ради этой футболки. Я лишь прошу, чтобы мою приверженность уважали. В субботу уважения не было», – написал Дани в сторис.

Футболист проводит в «Мальорке» 8-й сезон. Его подробная статистика выступлений – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: COPE
