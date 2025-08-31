«Реал» при Алонсо выиграл 3 из 3 матчей в Ла Лиге

«Реал» не теряет очки в Ла Лиге при Хаби Алонсо.

Сегодня мадридская команда обыграла «Мальорку» со счетом 2:1 в 3-м туре чемпионата Испании .

Это третья подряд победа мадридцев в рамках лиги – ранее они одолели «Осасуну» (1:0) и «Реал Овьедо» (3:0).

14 сентября команда Алонсо сыграет с «Реал Сосьедад» на выезде.