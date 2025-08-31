39

«Реал» при Алонсо выиграл 3 из 3 матчей в Ла Лиге

«Реал» не теряет очки в Ла Лиге при Хаби Алонсо.

Сегодня мадридская команда обыграла «Мальорку» со счетом 2:1 в 3-м туре чемпионата Испании

Это третья подряд победа мадридцев в рамках лиги – ранее они одолели «Осасуну» (1:0) и «Реал Овьедо» (3:0). 

14 сентября команда Алонсо сыграет с «Реал Сосьедад» на выезде. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
