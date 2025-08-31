«Реал» при Алонсо выиграл 3 из 3 матчей в Ла Лиге
«Реал» не теряет очки в Ла Лиге при Хаби Алонсо.
Сегодня мадридская команда обыграла «Мальорку» со счетом 2:1 в 3-м туре чемпионата Испании.
Это третья подряд победа мадридцев в рамках лиги – ранее они одолели «Осасуну» (1:0) и «Реал Овьедо» (3:0).
14 сентября команда Алонсо сыграет с «Реал Сосьедад» на выезде.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости