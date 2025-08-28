«Барса» продала 19-летнего вингера Виржили «Мальорке» за 3+ млн евро и 50% от перепродажи

«Барселона» продала 19-летнего вингера Яна Виржили «Мальорке».

Ни один из клубов не раскрывает условия сделки, хотя некоторые источники сообщают, что сумма трансфера составляет более 3 млн евро с опцией обратного выкупа и 50% от перепродажи, отмечает Mundo Deportivo.

Виржили присоединился к команде «Барсы» U19 летом 2024 года, проведя в общей сложности 33 матча.

С января 2025-го вингер также сыграл 17 матчей за «Барселону Б».

Этим летом Ян принял участие в предсезонной подготовке с первой командой.

Изображение: rcdmallorca.es