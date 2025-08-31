  • Спортс
  • Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу «Реал» переломил ход матча. Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»
Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу «Реал» переломил ход матча. Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»

Хаби Алонсо высказался о победе «Реала» над «Мальоркой» (2:1).

Мадридский клуб одержал волевую победу дома в 3-м туре Ла Лиги. Команда выиграла все 3 матча на старте чемпионата. 

«Очень рады победе. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. После этого момента и до перерыва мы использовали свои козыри и энергию. 

Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но в итоге получилась трудная победа. Такие у нас уже были в этом сезоне. Что касается отмены гола, то судья решил по-своему, а у меня другое мнение. Этот гол пошел бы нам на пользу. 

Мне понравилось то, как упорно мы стремились отыграться и повести в счете. Благодаря командному духу мы переломили ход матча, а затем упорно трудились, чтобы довести его до победы. 

Во время перерыва я сказал команде, что нам нужно скорректировать нашу игру в плане давления. Мы играли не так плотно, не приближались к ним, и у них была возможность развернуться. 

9 очков из 9 возможных – я очень доволен этим. Это первый этап сезона, почти что заключительная фаза предсезонки. Мы довольны тем, как его прошли. Теперь нужно набраться сил», – сказал главный тренер «Реала». 

Экс-судья Фернандес об отмене гола Гюлера: «Такая рука не наказуема, но поскольку гол забит сразу после касания мяча с ней, он должен быть аннулирован. ВАР правильно вмешался»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
