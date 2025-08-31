Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу «Реал» переломил ход матча. Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»
Мадридский клуб одержал волевую победу дома в 3-м туре Ла Лиги. Команда выиграла все 3 матча на старте чемпионата.
«Очень рады победе. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. После этого момента и до перерыва мы использовали свои козыри и энергию.
Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но в итоге получилась трудная победа. Такие у нас уже были в этом сезоне. Что касается отмены гола, то судья решил по-своему, а у меня другое мнение. Этот гол пошел бы нам на пользу.
Мне понравилось то, как упорно мы стремились отыграться и повести в счете. Благодаря командному духу мы переломили ход матча, а затем упорно трудились, чтобы довести его до победы.
Во время перерыва я сказал команде, что нам нужно скорректировать нашу игру в плане давления. Мы играли не так плотно, не приближались к ним, и у них была возможность развернуться.
9 очков из 9 возможных – я очень доволен этим. Это первый этап сезона, почти что заключительная фаза предсезонки. Мы довольны тем, как его прошли. Теперь нужно набраться сил», – сказал главный тренер «Реала».
Экс-судья Фернандес об отмене гола Гюлера: «Такая рука не наказуема, но поскольку гол забит сразу после касания мяча с ней, он должен быть аннулирован. ВАР правильно вмешался»