Алонсо о 2:1 с «Мальоркой»: «Благодаря командному духу «Реал» переломил ход матча. Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но судья решил по-своему»

Хаби Алонсо высказался о победе «Реала» над «Мальоркой» (2:1).

Мадридский клуб одержал волевую победу дома в 3-м туре Ла Лиги . Команда выиграла все 3 матча на старте чемпионата.

«Очень рады победе. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. После этого момента и до перерыва мы использовали свои козыри и энергию.

Гол Гюлера во втором тайме позволил бы нам доминировать, но в итоге получилась трудная победа. Такие у нас уже были в этом сезоне. Что касается отмены гола, то судья решил по-своему, а у меня другое мнение. Этот гол пошел бы нам на пользу.

Мне понравилось то, как упорно мы стремились отыграться и повести в счете. Благодаря командному духу мы переломили ход матча, а затем упорно трудились, чтобы довести его до победы.

Во время перерыва я сказал команде, что нам нужно скорректировать нашу игру в плане давления. Мы играли не так плотно, не приближались к ним, и у них была возможность развернуться.

9 очков из 9 возможных – я очень доволен этим. Это первый этап сезона, почти что заключительная фаза предсезонки. Мы довольны тем, как его прошли. Теперь нужно набраться сил», – сказал главный тренер «Реала ».

