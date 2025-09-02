Ларин перешел из «Мальорки» в «Фейеноорд» на правах аренды
Кайл Ларин перешел из «Мальорки» в «Фейеноорд».
«Фейеноорд» арендовал 30-летнего нападающего сборной Канады до лета 2026 года.
Ларин в прошлом сезоне забил 7 голов в 33 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром команды вместе с Ведатом Мурики. Подробная статистика выступлений Кайла доступна здесь.
Фото: feyenoord.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Фейеноорда»
