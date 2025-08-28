Агент Баринова об интересе ЦСКА: «Это все сплетни из Telegram-каналов»

Агент Дмитрия Баринова опроверг слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

Ранее о заинтересованности армейцев в 28-летнем полузащитнике сообщило издание Metaratings.

– Что можете сказать про интерес ЦСКА к Баринову?

– Это все сплетни из Telegram‑каналов, – заявил агент Павел Банатин.

Баринов – воспитанник «Локомотива » и провел в клубе всю взрослую карьеру. Статистику опорника можно изучить здесь .