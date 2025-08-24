«Локомотив» не хочет отпускать Баринова за несколько недель до закрытия трансферного окна («СЭ»)

«Локомотив» не планирует продавать Дмитрия Баринова.

В субботу стало известно, что АЕК сделал железнодорожникам предложение о трансфере полузащитника.

«Спорт-Экспресс» подтверждает эту информацию, но подчеркивает, что руководство железнодорожников не намерено расставаться с капитаном за несколько недель до закрытия трансферного окна. Баринов считается важным членом команды, а потому его не готовы продать в текущей ситуации.

