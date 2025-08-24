«Локомотив» не хочет отпускать Баринова за несколько недель до закрытия трансферного окна («СЭ»)
«Локомотив» не планирует продавать Дмитрия Баринова.
В субботу стало известно, что АЕК сделал железнодорожникам предложение о трансфере полузащитника.
«Спорт-Экспресс» подтверждает эту информацию, но подчеркивает, что руководство железнодорожников не намерено расставаться с капитаном за несколько недель до закрытия трансферного окна. Баринов считается важным членом команды, а потому его не готовы продать в текущей ситуации.
Баринов согласовал контракт с АЕК и пообщался с Николичем. «Локомотив» хочет 4 млн евро за капитана («Чемпионат»)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
