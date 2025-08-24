  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» не хочет отпускать Баринова за несколько недель до закрытия трансферного окна («СЭ»)
34

«Локомотив» не хочет отпускать Баринова за несколько недель до закрытия трансферного окна («СЭ»)

«Локомотив» не планирует продавать Дмитрия Баринова.

В субботу стало известно, что АЕК сделал железнодорожникам предложение о трансфере полузащитника.

«Спорт-Экспресс» подтверждает эту информацию, но подчеркивает, что руководство железнодорожников не намерено расставаться с капитаном за несколько недель до закрытия трансферного окна. Баринов считается важным членом команды, а потому его не готовы продать в текущей ситуации.

Баринов согласовал контракт с АЕК и пообщался с Николичем. «Локомотив» хочет 4 млн евро за капитана («Чемпионат»)

Увольнять ли Семака?35950 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Баринов
logoвысшая лига Греция
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
возможные трансферы
logoАЕК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» договаривался с Бариновым, что отпустит капитана в иностранный клуб за 2 млн евро. АЕК готов столько заплатить (Иван Карпов)
22вчера, 21:09
Баринов согласовал контракт с АЕК и пообщался с Николичем. «Локомотив» хочет 4 млн евро за капитана («Чемпионат»)
48вчера, 19:12
За Баринова 2 млн евро предложил АЕК Николича. Греки готовы платить капитану «Локо» 1,5 млн евро в год плюс бонусы, игрок не против перехода (Metaratings)
36вчера, 17:17
Главные новости
Чуквуэмека переходит в «Боруссию» из «Челси» за 25 млн евро c бонусами
3 минуты назад
Доннарумма согласовал личные условия с «Ман Сити». Сумма сделки составит менее 50 млн евро
1324 минуты назад
Де Дзерби о Рабьо: «Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, говорящие об экономической составляющей лгут, я готов на все, чтобы решить проблему»
832 минуты назад
«Иностранцы не хотят развития футбола в России – они хотят заработать на России. Станкович – великий футболист, но поведение его не красит». Попов о тренере «Спартака»
2238 минут назад
Серия А стартовала! «Ювентус» против «Пармы», «Аталанта» примет «Пизу», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
70сегодня, 07:30
Вспомните 6 команд, которые провели в РПЛ всего один сезон?
сегодня, 07:00Тесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола»
38сегодня, 06:55
«Игрок «Зенита» фолил до того, как я начал хватать. Почему-то не отмотали до этого момента. Игра разделилась на до и после пенальти». Кагермазов из «Махачкалы» про 0:4
55сегодня, 06:39
Победы «Зенита» и «Спартака», осечка «Локо», камбэк «Барсы», проигрыш «Ман Сити», Шарапова в Зале славы, гибель альпинистки Наговициной и другие новости
14сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Фулхэма», «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом» в понедельник
605сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Артета рассказал, что Эзе позвонил ему перед трансфером из «Тоттенхэма»: «Это показывает, как сильно он хотел перейти в «Арсенал»
5 минут назад
Бундеслига стартовала! «Боруссия» Менхенгладбах против «Гамбурга», «Майнц» – «Кельн»
8714 минут назад
Стример Мэддисон: «Я всегда верил в Карпина. Моя критика пошла на пользу»
317 минут назад
«Милан» предложил «Спортингу» 27 млн евро за 20-летнего форварда Хардера
220 минут назад
Игрок «КАМАЗа» Голыбин забил «Уфе» после выхода на замену. Это первый гол 19-летнего хавбека за клуб
40 минут назадВидео
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Торонто», «Канзас Сити» Шапи встретится с «Сиэтлом», «Интер Майами» без Месси сыграл 1:1 с «Ди Си Юнайтед»
1850 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лилля», «Ренн» против «Лорьяна»
2255 минут назад
Артета о травмах «Арсенала»: «Прошло лишь 2 недели, а мы уже потеряли Хавертца, Эдегора и Сака. В АПЛ нужно быть хорошо укомплектованными»
6сегодня, 07:48
«Овьедо» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
8сегодня, 07:25
Мюллер забил 1-й гол в МЛС – в 2-м матче. Хавбек «Ванкувера» реализовал пенальти на 90+14
7сегодня, 07:15