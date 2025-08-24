Агент Баринова опроверг согласование контракта с АЕК: «Предложение есть. Руководство «Локомотива» оно не устроило»

Агент Дмитрия Баринова оценил вероятность его перехода из «Локомотива» в греческий АЕК.

— Появилась информация, что Баринов согласовал контракт с АЕК. Как на самом деле?

— Это не так, этого не может быть. Он футболист «Локомотива», с другими клубами он согласовывать контракт не может. Могу подтвердить, что предложение есть. Руководство «Локомотива» оно не устроило. Считаю некорректным обсуждать цифры, это останется между клубами.

До конца окна есть время, но и отпускать прямо сейчас лидера у «Локомотива» нет особого желания. Посмотрим, как дальше будет. Время покажет, – сказал Павел Банатин.