  Лунин не сыграет за Украину с Францией и Азербайджаном. Вратарь «Реала» получил травму спины на разминке перед матчем с «Мальоркой»
Лунин не сыграет за Украину с Францией и Азербайджаном. Вратарь «Реала» получил травму спины на разминке перед матчем с «Мальоркой»

Андрей Лунин вернулся в «Реал» из сборной Украины из-за травмы.

26-летний голкипер «Мадрида» был вызван на матчи квалификации ЧМ-2026 против Франции (5 сентября) и Азербайджана (9-го), но из-за повреждения не сможет принять в них участия.

Лунин, который в этом сезоне еще не играл за «сливочных», получил травму спины во время разминки перед матчем 3-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (2:1).

Подробная статистика выступлений Андрея в прошлом сезоне доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
