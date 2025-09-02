Лунин не сыграет за Украину с Францией и Азербайджаном. Вратарь «Реала» получил травму спины на разминке перед матчем с «Мальоркой»
Андрей Лунин вернулся в «Реал» из сборной Украины из-за травмы.
26-летний голкипер «Мадрида» был вызван на матчи квалификации ЧМ-2026 против Франции (5 сентября) и Азербайджана (9-го), но из-за повреждения не сможет принять в них участия.
Лунин, который в этом сезоне еще не играл за «сливочных», получил травму спины во время разминки перед матчем 3-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (2:1).
Подробная статистика выступлений Андрея в прошлом сезоне доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
