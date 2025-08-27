Моуринью хочет подписать Лунина. «Фенербахче» сделал запрос в «Реал»

Андрей Лунин привлек внимание «Фенербахче».

Как сообщает As, главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью недоволен Домиником Ливаковичем, сам вратарь тоже не в восторге от своего положения в Турции. Идут переговоры о его переходе в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

В то же время Моуринью хочет видеть в своей команде Лунина. «Фенербахче» уже направил в «Реал» запрос с целью выяснить условия возможного трансфера.

Отмечается, что украинец также интересен «Галатасараю», но не рассматривается им как основная цель.