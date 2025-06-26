Лунин останется в «Реале». Украинец интересен «Галатасараю», «Овьедо», но он уйдет только в клуб топ-5 лиг с гарантией места в старте (Marca)

Андрей Лунин хочет остаться в «Реале» на сезон-2025/26.

26-летний голкипер сборной Украины уже принял решение о своем будущем, сообщает Marca.

Лунину комфортно в Мадриде. Вратарь получает предложения от других клубов, но ни одно из них не соответствует тому, что предлагает ему «Реал » как на личном, так и на профессиональном уровне.

Андрей , год назад продливший контракт до 2030 года, перед стартом клубного чемпионата мира сообщил клубу, что не планирует уходить. Он намерен поработать с новым тренером Хаби Алонсо.

Решение Лунина могло бы изменить выгодное предложение от клуба топ-5 лиг с гарантией роли игрока стартового состава, однако в настоящее время такая возможность не обсуждается.

«Галатасарай » изучал ситуацию Лунина, и «Овьедо », вернувшийся в Ла Лигу , хотел бы подписать Андрея, но футболист «Реала» сейчас не рассматривает подобные варианты.

Украинец понимает, что выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа почти невозможно, но он намерен продолжать бороться быть готовым всегда, когда нужен команде.

В прошлом сезоне Лунин провел 7 матчей в Ла Лиге, 4 из них – на ноль. Подробная статистика чемпиона мира среди команд до 20 лет доступна здесь .