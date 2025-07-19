Лунин решил остаться в «Реале», несмотря на роль запасного вратаря и предложения от других клубов

Андрей Лунин намерен остаться в «Реале».

По информации As, украинский вратарь решил продолжить карьеру в мадридской команде, несмотря на предложения от других клубов.

При этом Лунин знает, что у него будет не очень много возможностей выйти на поле.

В прошедшем сезоне 26-летний голкипер провел 14 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов.

Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2027 года (Marca)