Защитник «Оренбурга» Хотулев о перечне книг для футболистов: «Сложно сказать, помогает ли чтение на поле. Есть такие, которые ни разу книгу не открывали, но в игре творят чудеса»

Данила Хотулев оценил идею создания списка литературы для футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке перечня книг для молодых футболистов.

«Читаю очень редко, руки никак не доходят. Если выйдет этот перечень и он реально нам поможет, то почему нет? Буду читать. Но если список книг не понравится, так и скажу.

Чтение развивает мышление, но сложно сказать, помогает ли оно на поле. Есть футболисты, которые ни разу книгу не открывали, а на поле творят чудеса. Скорее всего, чтение как-то помогает, но это точно не панацея от всего», – сказал защитник «Оренбурга ».