Умяров о перечне книг для футболистов: «Это задача руководства, наверное. Пусть каждый сам выбирает литературу – всем интересны разные сферы»

Наиль Умяров оценил идею создать список литературы для футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке перечня книг для молодых футболистов.

«Поверьте, каждый человек выбирает свой путь, свою литературу. Всем интересны разные сферы. Каждый пусть выбирает сам. Утверждение определенного перечня – это, наверное, задача руководства», – сказал полузащитник «Спартака ».