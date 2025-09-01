Умяров о перечне книг для футболистов: «Это задача руководства, наверное. Пусть каждый сам выбирает литературу – всем интересны разные сферы»
Наиль Умяров оценил идею создать список литературы для футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке перечня книг для молодых футболистов.
«Поверьте, каждый человек выбирает свой путь, свою литературу. Всем интересны разные сферы. Каждый пусть выбирает сам. Утверждение определенного перечня – это, наверное, задача руководства», – сказал полузащитник «Спартака».
Анна Сунцова
«Спорт-Экспресс»
