Богдан Конюшков оценил идею создать список литературы для футболистов.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке перечня книг для молодых футболистов.

«Я думаю, все это индивидуально. Нравится – читаешь, не нравится – не читаешь. Тут кто как любит проводить досуг, у всех свои интересы.

У меня любимых книг много. Выделю, наверное, роман Эриха Ремарка «Три товарища». Очень хорошая книга», – сказал 22-летний хоккеист «Торпедо » Богдан Конюшков .