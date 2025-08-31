Конюшков об идее составить перечень книг для футболистов: «У всех свои интересы. Нравится – читаешь, не нравится – не читаешь. У меня любимых книг много, выделю «Три товарища» Ремарка»
Богдан Конюшков оценил идею создать список литературы для футболистов.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о планах по разработке перечня книг для молодых футболистов.
«Я думаю, все это индивидуально. Нравится – читаешь, не нравится – не читаешь. Тут кто как любит проводить досуг, у всех свои интересы.
У меня любимых книг много. Выделю, наверное, роман Эриха Ремарка «Три товарища». Очень хорошая книга», – сказал 22-летний хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
