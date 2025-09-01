Песьяков о книгах: «Года два уже ничего не читал. До этого наверстал всю русскую классику, даже «Войну и мир». «Братья Карамазовы» зашли»
Сергей Песьяков заявил, что прочитал всю русскую классику.
– Министр спорта на неделе высказался за интеллектуальное развитие футболистов, посоветовав читать книги. Вы что читаете?
– Года два уже ничего не читал, забросил это дело. Но до этого прочитал всю русскую классику, наверстывал то, что не успел в школе.
Перечитал все. «Братья Карамазовы» зашли. Даже «Войну и мир». Страшное дело – жена говорила, что не надо, там описание природы по 30 страниц.
– Персонаж Пьер Безухов вам понравился?
– Хороший такой. Игровичок! – сказал вратарь «Крыльев Советов».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
