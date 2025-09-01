  • Спортс
  Зырянов не согласен, что Семак любит работать с бразильцами, а не с молодежью: «Он любит работать с сильными футболистами. В «Зените» мощная конкуренция – других задач, кроме первого места, у нас нет»
18

Зырянов не согласен, что Семак любит работать с бразильцами, а не с молодежью: «Он любит работать с сильными футболистами. В «Зените» мощная конкуренция – других задач, кроме первого места, у нас нет»

Константин Зырянов оценил работу Сергея Семака с молодыми игроками.

– Насколько сам Семак хочет видеть больше молодежи в «Зените»? У болельщиков бытует мнение, что он не любит работать с молодыми, а любит работать с бразильцами?

– Зная Сергея Богдановича, это неправда. Он любит работать с сильными футболистами. У нас очень мощная конкуренция в команде. Игрок, выходя из академии, должен быть готов конкурировать, выступать на должном уровне и давать результат. Кроме задачи занять первое место, других задач у «Зенита» не существует. Если футболист не готов, он отдается в аренду.

По моим данным, 30 игроков, прошедших академию, выступают в командах РПЛ. Задумайтесь. И это я еще не считаю ФНЛ и Вторую лигу. Академия работает хорошо – это большой плюс для нас. Молодым футболистам сложно конкурировать на данном этапе, но это возможно.

Как вы знаете, к играм за основной состав привлекается Шилов. Главное для нас – не потерять молодого футболиста. Его нужно довести до уровня игрока основного состава и сборной России, – сказал председатель правления «Зенита».

