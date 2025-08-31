Геннадий Орлов: «Медведев – уникальный президент «Зенита», при нем 6 раз стали чемпионами России! Он стоял у истоков КХЛ, возглавлял СКА, баскетбольный «Зенит», гандбольную команду»

Геннадий Орлов прокомментировал уход Александра Медведева из «Зенита».

«В руководстве «Зенита» произошла перестановка. Новым председателем правления клуба стал Константин Зырянов . Ранее эту должность с 2019 года занимал Александр Медведев . С чем связаны перемены? Не знаю. Александру Ивановичу исполнилось 70. Может быть, в этом причина?

Но Медведев – однозначно уникальный президент «Зенита». При нем команда шесть раз стала чемпионом России! Шесть, представляете? ЦСКА при Евгении Гинере столько же раз выигрывал наш чемпионат. Вот именно Медведева, Гинера я бы, конечно, выделил среди наших футбольных руководителей. К этой когорте причислил бы еще и Валерия Филатова, который стоял у руля «Локомотива».

При этом не забывайте, что Александр Медведев еще и СКА, и баскетбольный «Зенит» возглавлял, и гандбольную команду, которые тоже были первыми в стране. Он также стоял у истоков КХЛ. В общем, Александра Ивановича надо только поблагодарить.

Желаю удачи Зырянову. Считаю, что на таких должностях должны работать знаковые для «Зенита» люди. Костя был прекрасным футболистом. Трижды становился чемпионом страны, выигрывал с «Зенитом » Кубок УЕФА. Работал в структуре клуба, отвечал за молодежный футбол, следил за игроками, которые находились в аренде», – сказал комментатор.