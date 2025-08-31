  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Геннадий Орлов: «Медведев – уникальный президент «Зенита», при нем 6 раз стали чемпионами России! Он стоял у истоков КХЛ, возглавлял СКА, баскетбольный «Зенит», гандбольную команду»
123

Геннадий Орлов: «Медведев – уникальный президент «Зенита», при нем 6 раз стали чемпионами России! Он стоял у истоков КХЛ, возглавлял СКА, баскетбольный «Зенит», гандбольную команду»

Геннадий Орлов прокомментировал уход Александра Медведева из «Зенита».

«В руководстве «Зенита» произошла перестановка. Новым председателем правления клуба стал Константин Зырянов. Ранее эту должность с 2019 года занимал Александр Медведев. С чем связаны перемены? Не знаю. Александру Ивановичу исполнилось 70. Может быть, в этом причина?

Но Медведев – однозначно уникальный президент «Зенита». При нем команда шесть раз стала чемпионом России! Шесть, представляете? ЦСКА при Евгении Гинере столько же раз выигрывал наш чемпионат. Вот именно Медведева, Гинера я бы, конечно, выделил среди наших футбольных руководителей. К этой когорте причислил бы еще и Валерия Филатова, который стоял у руля «Локомотива».

При этом не забывайте, что Александр Медведев еще и СКА, и баскетбольный «Зенит» возглавлял, и гандбольную команду, которые тоже были первыми в стране. Он также стоял у истоков КХЛ. В общем, Александра Ивановича надо только поблагодарить.

Желаю удачи Зырянову. Считаю, что на таких должностях должны работать знаковые для «Зенита» люди. Костя был прекрасным футболистом. Трижды становился чемпионом страны, выигрывал с «Зенитом» Кубок УЕФА. Работал в структуре клуба, отвечал за молодежный футбол, следил за игроками, которые находились в аренде», – сказал комментатор.

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?11164 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Медведев
logoЗенит
logoКонстантин Зырянов
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoСпорт-Экспресс
Валерий Филатов
logoЕвгений Гинер
Зенит (Нева)
logoЗенит
logoКХЛ
logoСКА
logoЛокомотив
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Молния от «Зенита»: Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления
224сегодня, 08:30
Медведев о новой должности в «Зените»: «Этот дуб еще пошумит»
57вчера, 19:08
Медведев об уходе с поста председателя правления «Зенита»: «Как сказал у Льва Толстого князь Болконский, лежа под 70-летним дубом: «Пускай теперь другие, молодые…»
111вчера, 17:57
Главные новости
Челестини про недовольство Мусаева поведением ЦСКА: «Кордоба тоже много чего сказал. Это футбол, эмоции зашкаливают. Я не аплодировал, если мы в чем‑то ошиблись, попрошу у Джона прощения»
84 минуты назад
Мусаев о ЦСКА: «Удалили Кордобу – встали и аплодируют Джону, провоцируют, все тренеры и игроки. Если в Швейцарии это нормально, то в России – нет. Это неуважение, провокация, хамство»
4814 минут назад
Аршавин посетил матч «Ливерпуля» и «Арсенала» на «Энфилде» и показал 4 пальца
2218 минут назадФото
Артета про 0:1 в гостях у «Ливерпуля»: «Невозможно доминировать тут 90 минут, но «Арсеналу» надо найти способ выигрывать такие важные матчи»
4922 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» победил «Арсенал», «Ман Сити» в гостях уступил «Брайтону», «Астон Вилла» принимает «Кристал Пэлас»
138821 минуту назадLive
Кисляк об удалении Кордобы: «Специально взял и ударил Мойзеса. Это не красит его ни как футболиста, ни как человека»
4427 минут назад
У Головина с января нет результативных действий. Хавбек «Монако» забил 1 гол в 13 матчах года
1031 минуту назад
Мусаев о судействе с ЦСКА: «Арбитр испортил игру. Убегает Кордоба – нет красной. Фолит тот же игрок – это вторая желтая, но ее нет. Потом удаляют Джона... Хотим запросить переговоры ВАР»
9236 минут назад
Только «Ливерпуль» выиграл все 3 матча в АПЛ. Команда Слота так же стартовала год назад
1536 минут назад
Кордоба заявил, что готов уйти из «Краснодара» из-за судейства: «Больше так продолжать не могу. Надоело молчать, все равно, что со мной сделают»
15837 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» забил в 37 матчах чемпионата подряд – рекордная серия клуба в высшем дивизионе
1 минуту назад
Собослаи о голе «Арсеналу» со штрафного: «Я был уверен в себе и рискнул. Не могу не упомянуть Трента – он исполнял стандарты, но в конце концов у меня появился шанс»
58 минут назад
«Дженоа» – «Ювентус». 0:1 – Влахович забил. Онлайн-трансляция
319 минут назадLive
«Интер» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
20 минут назад
Булыкин о ЦСКА – «Краснодар»: «Судья убил игру. Кордоба даже не коснулся Мойзеса, откуда красная?!»
3744 минуты назад
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва. Миранчук и Сергеев в старте. Онлайн-трансляция
3549 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд разгромил «Унион», «Вольфсбург» и «Майнц» сыграли вничью
2751 минуту назадLive
«Арсенал» проиграл впервые в сезоне – «Ливерпулю». Дальше – «Ноттингем Форест»
1253 минуты назад
«Боруссия» разгромила «Унион» (3:0) благодаря дублю Гирасси и голу Нмечи
255 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Страсбур», «Лион» играет с «Марселем»
62сегодня, 17:20