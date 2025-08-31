Зырянов о Семаке: «Мы вместе играли и завоевывали титулы в «Зените», добывали славу для сборной. У нас замечательные отношения. Думаю, мы сработаемся»

Константин Зырянов высказался о Сергее Семаке.

В субботу стало известно , что бывший полузащитник «Зенита» Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления клуба из Санкт-Петербурга.

– Как планируете взаимодействовать с Сергеем Семаком и главной командой?

– Сергея Богдановича я знаю очень давно. Мы вместе играли и завоевывали титулы в «Зените », вместе добывали славу для нашей сборной. У нас замечательные хорошие отношения.

Думаю, мы сработаемся, – сказал Зырянов.

Молния от «Зенита»: Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления