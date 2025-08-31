Константин Зырянов: «То, что легенды остаются и работают в «Зените» – хороший момент. Примеров много: Бирюков, Семак, Тимощук, Анюков, Давыдов, Аршавин, Радимов»
Константин Зырянов рад, что в «Зените» работают легенды клуба.
В субботу стало известно, что бывший полузащитник «Зенита» Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления клуба из Санкт-Петербурга.
– Можно ли считать ваше назначение еще одним примером того, что легенды клуба работают в клубе на важных позициях?
– То, что легенды остаются в «Зените» и работают в клубе, очень хороший момент. И не менее важно то, что на самых разных должностях. Примеров тому действительно много: Бирюков, Семак, Тимощук, Анюков в главной команде, Давыдов, Аршавин, Радимов в академии, – сказал Зырянов.
