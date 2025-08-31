Константин Зырянов: «То, что легенды остаются и работают в «Зените» – хороший момент. Примеров много: Бирюков, Семак, Тимощук, Анюков, Давыдов, Аршавин, Радимов»

Константин Зырянов рад, что в «Зените» работают легенды клуба.

В субботу стало известно , что бывший полузащитник «Зенита » Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления клуба из Санкт-Петербурга.

– Можно ли считать ваше назначение еще одним примером того, что легенды клуба работают в клубе на важных позициях?

– То, что легенды остаются в «Зените» и работают в клубе, очень хороший момент. И не менее важно то, что на самых разных должностях. Примеров тому действительно много: Бирюков, Семак , Тимощук , Анюков в главной команде, Давыдов, Аршавин , Радимов в академии, – сказал Зырянов.