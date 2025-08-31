«Локомотив» обратится в ЭСК из-за судейства Карасева в матче с «Крыльями Советов»

«Локомотив» обратится в ЭСК РФС по матчу с «Крыльями Советов».

Команды сыграли вничью (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ.

На 89-й минуте матча главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра видеоповтора отменил гол Николая Комличенко из-за его фола на вратаре самарцев Сергее Песьякове. На 94-й минуте судья удалил форварда «Локомотива» за нарушение правил на Фернандо Костанце и назначил пенальти, с которого «Крылья Советов» сравняли счет.

«Локомотив» обратится в ЭСК за объяснениями по нескольким решениям судейской бригады, включая арбитров в поле во главе с Сергеем Карасевым и ВАР. Которые, по мнению клуба, повлияли на итоговый результат сегодняшнего матча с «Крыльями Советов», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.