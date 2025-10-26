Слот о неудачной серии «Ливерпуля»: «Это связано с тем, что летом состав сильно поменялся. Команды играют против нас в определенном стиле, мы пока не нашли ответа»

Арне Слот ответил на вопрос, что пошло не так у «Ливерпуля» в этом сезоне.

Вчера «красные» уступили «Брентфорду » (2:3) в 9-м туре АПЛ . Это 4-е поражение команды подряд в Премьер-лиге.

«Довольно много всего. Безусловно, команды играют против нас в определенном стиле, это очень хорошая стратегия. Мы пока не нашли ответа.

Когда проигрываешь 0:1 после пяти минут с начала матча, это не помогает ситуации. Мы все еще способны забить два гола, когда играем не очень хорошо.

Но невозможно конкурировать, пропуская слишком много, как сейчас. Дело не только в обороне, а во всех 11 игроках. Это связано с тем, что летом состав сильно поменялся.

Я не ожидал, что все закончится четырьмя поражениями подряд. Четыре поражения подряд, но из последних шести игр пять были выездными», – сказал главный тренер «Ливерпуля » на послематчевой пресс-конференции.