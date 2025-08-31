«Карасев – позорище российского футбола. Испортил матч. Пусть лучше молодой судит». Агент Комличенко о судействе в игре с «Крыльями»
«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре Мир РПЛ.
На 89-й минуте матча главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора отменил гол Комличенко из-за его фола на вратаре самарцев Сергее Песьякове. На 94-й минуте судья удалил форварда «Локомотива» за нарушение правил на Фернандо Костанце и назначил пенальти, с которого «Крылья Советов» сравняли счет.
«Хороший матч испортил человек со свистком во рту – позорище российского футбола.
Для чего в России находится Мажич? Чтобы смотреть на позор, который творит Карасев? Пусть уж лучше вместо Карасева судит молодой арбитр, у которого есть перспективы», – сказал Александр Клюев инсайдеру Ивану Карпову.
