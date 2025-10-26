Аморим о Каземиро: «Он очень важен для «МЮ», это пример для всех. Он понимает, что футбол может меняться очень быстро. Нужно работать, тогда ты будешь играть»
«МЮ» победил «Брайтон» (4:2) в 9-м туре АПЛ. Каземиро отдал пас на гол Матеуса Куньи на 24-й минуте, а на 34-й забил сам.
– Хотелось спросить вас о Казимиро. Около двух лет назад Джейми Каррагер сказал, что его карьера в Премьер-лиге закончена. Как он воспринял то, как удалось все изменить, и что он вам дал?
– Я думаю, он дает много опыта, он пример для всех. Изначально он был опорой для каждого полузащитника, даже для Тоби [Коллиера]. Он боролся и работал, а теперь вернулся в сборную. Он очень важен для нас.
Он много бегал. Ему приходилось прессинговать очень высоко, а затем возвращаться, и он это делает. Так что я им очень доволен. Остальным парням стоит обратить внимание на Казимиро.
Он понимает, что футбол может меняться очень быстро. Нужно просто работать для меня. Если ты лучший, или я думаю, что ты лучший, ты будешь играть, если будешь делать все правильно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» на пресс-конференции после матча.