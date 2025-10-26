  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о Каземиро: «Он очень важен для «МЮ», это пример для всех. Он понимает, что футбол может меняться очень быстро. Нужно работать, тогда ты будешь играть»
16

Аморим о Каземиро: «Он очень важен для «МЮ», это пример для всех. Он понимает, что футбол может меняться очень быстро. Нужно работать, тогда ты будешь играть»

Рубен Аморим высказался о роли Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» победил «Брайтон» (4:2) в 9-м туре АПЛ. Каземиро отдал пас на гол Матеуса Куньи на 24-й минуте, а на 34-й забил сам.

– Хотелось спросить вас о Казимиро. Около двух лет назад Джейми Каррагер сказал, что его карьера в Премьер-лиге закончена. Как он воспринял то, как удалось все изменить, и что он вам дал?

– Я думаю, он дает много опыта, он пример для всех. Изначально он был опорой для каждого полузащитника, даже для Тоби [Коллиера]. Он боролся и работал, а теперь вернулся в сборную. Он очень важен для нас.

Он много бегал. Ему приходилось прессинговать очень высоко, а затем возвращаться, и он это делает. Так что я им очень доволен. Остальным парням стоит обратить внимание на Казимиро.

Он понимает, что футбол может меняться очень быстро. Нужно просто работать для меня. Если ты лучший, или я думаю, что ты лучший, ты будешь играть, если будешь делать все правильно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» на пресс-конференции после матча.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?8276 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМанчестер Юнайтед
logoБрайтон
logoпремьер-лига Англия
logoКаземиро
logoДжейми Каррагер
logoТоби Коллиер
logoСборная Бразилии по футболу
logoРубен Аморим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аморим о 4:2 с «Брайтоном»: «МЮ» пришлось играть по разному в разные моменты матча, игроки понимали, что делать. Мы стали увереннее в себе и настроены иначе, но все может измениться»
сегодня, 09:24
Аморим про 4:2 с «Брайтоном»: «Хорошие ощущения, три очка дома. «МЮ» страдал в конце, но учится реагировать на плохие моменты»
вчера, 19:27
Главные новости
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого уступает «Даляню» – 1:2. У Си сократил отставание, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
7 минут назадВидео
«Кайрат» в 5-й раз выиграл чемпионат Казахстана, сыграв 1:1 с «Астаной». Соперник попал в перекладину на 95-й минуте и отстал на 2 очка от чемпиона
8 минут назад
Священник окропил святой водой поле стадиона «Пари НН» перед матчем с «Балтикой». У команды Шпилевского 7 поражений подряд и 15-е место в РПЛ
23 минуты назад
«Локомотив» догнал ЦСКА по очкам и идет первым в РПЛ. «Краснодар» отстает на 1 балл при игре в запасе
24 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Динамо», «Краснодар» сыграет с «Рубином», «Локомотив» не выиграл у «Акрона»
31 минуту назадLive
Экс-президент «Барсы» Гаспар о «Реале»: «Мбаппе великолепен, делает недоступное другим. С Месси у нас было то же самое. Винисиус потрясающий, но характер очень своеобразный»
37 минут назад
«Локомотив» 16 матчей подряд не проигрывает в основное время. Дальше – «Зенит»
43 минуты назад
«Акрон» сдержал «Локомотив» – 1:1. Монтес забил с подачи Батракова с углового, Беншимол – после вброса мяча из аута
50 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Лацио», «Рома» в гостях у «Сассуоло»
сегодня, 11:30Live
Нани о Ямале: «Он обязательно получит «Золотые мячи», если будет следовать своим путем. Ламин настоящий талант, все дети хотят быть похожими на него»
сегодня, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Вокруг Ямаля создается неправильный образ. Достичь уровня Месси – серьезная задача, нужно быть осторожным, чтобы не оступиться». Экс-форвард «Барсы» и «Реала» Альфонсо о Ламине
8 минут назад
«Пари НН» – «Балтика». Олусегун и Хиль играют. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Монтес не сыграет с «Зенитом» из-за перебора карточек. Защитник «Локо» получил 4-ю желтую в сезоне за фол на Беншимоле
36 минут назад
У «Акрона» 1 победа в 16 последних матчах в основное время. Дальше – «Ростов»
45 минут назад
У Батракова 10+2 в 13 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» – лучший бомбардир и лидер лиги по «гол+пас»
сегодня, 11:44
Робертсон о «Ливерпуле»: «Люди требуют результатов, когда играешь в этом клубе. Фанаты тратят огромные деньги, чтобы приехать и поддержать нас. Нам нужно работать усерднее и играть лучше»
сегодня, 11:41
Защитник «Спартака» Ву по-русски прокомментировал 1:0 с «Оренбургом»: «Сложно, но мы победили»
сегодня, 11:33
«Родриго нравится мне больше Винисиуса. Для тренера благословение – использовать отличных игроков в разное время». Экс-форвард «Реала» Альфонсо о вингерах
сегодня, 11:08
Акинфеев о соцсетях: «Охранник не пустил мальчика, приехавшего на матч взять у меня автограф. Я увидел его пост и отправил открытку. Если можно сделать кого-то счастливым, зачем отказываться?»
сегодня, 10:39
Ассистент Флика о класико: «На «Бернабеу» много эмоций – никогда не знаешь, что произойдет. «Барса» будет готова, особенно к Винисиусу и Мбаппе. «Реал» стал хорошо прессинговать»
сегодня, 10:30