Гуренко о «Краснодаре»: «Выиграть РПЛ во второй раз подряд будет очень тяжело. Теперь все настраиваются как на действующего чемпиона»

Сергей Гуренко считает, что «Краснодару» будет сложно снова стать чемпионом.

«Не могу назвать оборону «Краснодара» идеальной. Идеальной была защита в «Локомотиве » при Семине и в ЦСКА при Газзаеве . «Краснодар » пока только стремится к этим показателям. Не могу назвать его оборону с отрывом самой надежной в РПЛ.

«Краснодару» предстоит доказать, что он не случайно стал чемпионом в прошлом сезоне. Ему будет очень тяжело выиграть РПЛ во второй раз подряд.

Теперь на него все настраиваются как на действующего чемпиона», – сказал бывший тренер «Краснодара» Гуренко.

На данный момент «быки» с 26 очками занимают 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Сегодня команда Мурада Мусаева примет «Рубин» в 13-м туре. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.