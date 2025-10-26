Литвинов о травме: «После ЦСКА возникли проблемы с приводящей мышцей. В «Спартаке» прекрасные условия для восстановления – врачи помогают справляться эмоционально»

Руслан Литвинов рассказал о том, как справлялся с травмой.

– Ты пропустил товарищеские матчи сборной России, а затем – игры за «Спартак» против «Ростова» и махачкалинского «Динамо». Что случилось?

– После дерби с ЦСКА у меня возникли проблемы с приводящей мышцей. В клубе созданы прекрасные условия для восстановления, поэтому все прошло гладко.

Спасибо нашим врачам. Они не только профессионально делают свою работу, но и помогают справляться эмоционально, потому что во время травм ты подавлен из-за того, что не можешь помочь команде.

Когда такие люди рядом, ты можешь каждую проблему, каждое невезение принимать с достоинством и с улыбкой на лице, – сказал полузащитник «Спартака ».