Алонсо о «Реале»: «Я оцениваю процесс, а не только результаты – мы все еще можем играть лучше. Мы подошли к класико в удачный момент, ждем игры с нетерпением»

Хаби Алонсо доволен игрой «Реала» в нынешнем сезоне.

Сегодня «Реал» сыграет с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги.

− Заметили ли вы поворотный момент после дерби с «Атлетико» (2:5) с точки зрения отношения?

− Прошло уже несколько недель – не помню, сколько точно, – и мы что-то исправляем, становимся лучше.

Думаю, мы подошли [к класико] в удачный момент, с нетерпением ждем матча. Это хорошее время с точки зрения настроя, игры и конкурентоспособности.

− Вы одержали 11 побед в 12 матчах, проиграв только в дерби. Не кажется ли вам, что люди все упрощают, сводя все к этому после всего двух месяцев с начала сезона? Считаете ли вы, что такие матчи, как класико, знаменуют собой проект?

− Насчет проекта я не знаю. Это важные матчи, но мне нравится оценивать не только результаты, но и процесс в целом. На протяжении этих 12 матчей произошел рост.

Возможности для улучшения еще есть, но сейчас все еще почти ноябрь. До сих пор не разыграно ни одного трофея, не завоевано ни одной медали. Впереди еще долгий сезон, но сейчас мы думаем только о класико.

− Считаете ли вы, что «Реал» под вашим руководством играет хорошо?

− Да, мне нравится [игра команды], мы очень конкурентоспособны, но все еще можем играть лучше.

Во многом мы строим прочный фундамент, чтобы быть надежными. Нужно ли нам сделать следующий шаг? Да. Но я считаю, что мы играем в хороший футбол, – сказал главный тренер «Реала ».