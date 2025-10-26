Угальде о «Спартаке»: «Выкладываемся на 100%, чтобы вернуть клуб на первое место. Верю, что это возможно»

Манфред Угальде заявил, что игроки «Спартака» стремятся к лидерству в Мир РПЛ.

Вчера красно-белые дома обыграли «Оренбург» (1:0) в 13‑м туре Мир РПЛ. Угальде забил гол на 67‑й минуте.

– Как оцените промежуточный результат – 22 очка в 13 играх?

– Мы тренируемся, чтобы быть лучшими.

Выкладываемся на 100% в каждой игре, чтобы вернуть «Спартак» на первое место, чего мы все хотим. Верю, что это возможно, – сказал нападающий красно-белых Угальде.

Сейчас московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.