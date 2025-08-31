Галактионов о судействе Карасева: «За две минуты отменен гол «Локо», потом идет пенальти в наши ворота – это больно, сложно и неприятно. Главный вопрос – в мяче, которого нас лишили»

У Михаила Галактионова есть вопросы к судье Сергею Карасеву после ничьей.

«Локомотив» разделил очки с «Крыльями Советов» в 7-м туре Мир РПЛ – 2:2.

– Настораживает, что качество игры хорошее по содержанию, инициатива на нашей стороне, комфортный счет, но позволяем сопернику отыграться – это недопустимо. Это касается не только обороны, но и всей команды. Дисциплина нужна, замены идут в том числе для поддержания темпа.

– По поводу выхода Комличенко, который судейскими решениями превратился из героя в антигероя. Что можете сказать по поводу него, будут ли какие‑то дисциплинарные санкции за красную карточку? Ну и по поводу судейских решений ваше мнение тоже интересно.

– Сложно комментировать решения судей, потому что за две минуты гол был отменен , потом произошел пенальти в наши ворота. Это больно, сложно и неприятно.

Это был игровой момент, поэтому никаких санкций в отношении Комличенко не будет. Вопрос выбора позиции и по правильности назначения пенальти, если он действительно был.

Главный вопрос – в третьем мяче, который мы забили, а нас его лишили, – сказал главный тренер «Локомотива ».