Лидирующий «Порт» проиграл «Шаньдуну», дважды пропустив от Казаишвили – 1:3. «Шанхай» Слуцкого в случае победы сравняется по очкам с конкурентом за золото

«Шанхай Порт» уступил «Шаньдун Тайшань» в 28-м туре Суперлиги Китая (1:3).

Команда Кевина Муската вышла вперед на 9-й минуте, но пропустила от Лю Яна и Вако Казаишвили, сделавшего дубль. Казаишвили лидирует в списке бомбардиров чемпионата Китая с 24 мячами.

«Порт» возглавляет таблицу с 60 очками, но «Шанхай» Слуцкого в случае победы над «Далянем» наберет столько же и сравняется с соперником по дерби.

Матч «Шэньхуа» пройдет сегодня и начнется в 14:35 по московскому времени, Спортс’’ покажет его в прямом эфире. Прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

Также расклады могут измениться после игры другого претендента на золото, «Чэнду», который сегодня встретится с «Циндао Вест Кост» в 13:30 по московскому времени. В случае победы «Жунчэн» может выйти на первое место, набрав 61 очко. На данный момент у команды 58 баллов.

