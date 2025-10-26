«Батраков и Кисляк подтверждают, что в России много талантов. Игроки часто пропадают на детском уровне. ЦСКА хорошо работает с академией, как и «Локомотив». Шаронов о молодых россиянах

Роман Шаронов считает, что в России много талантливых футболистов.

«Батраков и Кисляк подтверждают, что в России много талантов. Но часто футболисты пропадают на детском уровне, потому что тренеры смотрят только на их эффективность на конкретном отрезке.

ЦСКА хорошо работает с академией, как и «Локомотив ». Главные тренеры первых команд умеют работать с молодыми.

Поэтому мы видим молодых футболистов, которые прошли через школу», – сказал бывший защитник сборной России Шаронов.

В текущем сезоне Мир РПЛ Матвей Кисляк в 13 матчах забил 3 гола и отдал 5 результативных передач за ЦСКА . Алексей Батраков в 12 играх забил 10 голов и отдал 3 паса за «Локомотив».